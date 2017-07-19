В среду самолеты НАТО продолжили совершать разведывательные полеты у границ Калининградской области, самолет E-3A AWACS провел длительную разведку вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сайтов по контролю за активностью военной авиации.

В среду самолет с бортовым номером LX-N90446 и позывным NATO06 провел многочасовую разведку, находясь над территорией Литвы. AWACS вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии.

Этот самолет пролетел над территориями Германии и Польши и пересек Сувалкский коридор — участок границы Польши и Литвы, а затем курсировал над Литвой вблизи Калининградской области.

Самолеты НАТО уже в течение нескольких дней ведут активные разведывательные полеты вблизи Калининградской области. Так, во вторник, 18 июля, сразу три самолета вели разведку с запада, юга и севера области.