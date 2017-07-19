Ежегодной станет в Хабаровске выставка-ярмарка «Наш выбор 27». Кроме того, ей придадут статус международной. Об этом рассказал глава регионального комитета потребительского рынка Николай Крецу.

По его словам, в следующем году мероприятие собираются посетить делегации из азиатских стран. В первую очередь ориентир делается на представителей КНР, отмечает ИА AmurMedia.

Организаторы ярмарки намерены сделать ее программу более насыщенной. В ней будут участвовать промышленники, поставщики услуг, ученые и даже деятели культуры.

Напомним, выставка-ярмарка «Наш выбор 27» известна также губернаторской ухой. Обычно ее дегустация становится центральным событием мероприятия.

В этом году было приготовлено более 3 тыс. л ухи по рецепту губернатора Хабаровского края. Тысячи жителей и гостей города выстроились в очередь, чтобы отведать блюдо, которое уже стало традиционным.