Министерство культуры РФ признало положительным результат работы властей Татарстана в сфере восстановления сельских клубов. Опыт строительства и ремонта будет использован в других регионах страны.

Программа реализуется в республике с 2012 года. За эти годы появилось 266 досуговых учреждений, в порядок приведено еще 317 зданий. На эти цели было потрачено более 3 млрд рублей, пишет ИА «Татар-информ».

В общей сложности в сельской местности республики зарегистрировано почти 2 тыс. клубов. По данным властей региона, масштабная работа для возрождения клубной системы на территории России еще не проводилась.