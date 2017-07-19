Государственная пограничная служба Украины объявила о начале ведомственных учений, которые проходят в Геническом районе Херсонской области страны, на границе с российской Республикой Крым.

«В учениях задействован личный состав оперативно-боевой пограничной комендатуры бердянского отряда», — цитирует сообщение Госпогранслужбы газета «Украинская правда». По ее данным, задачей участников учений является практика в стрельбе из различных видов оружия, используемых пограничниками при несении службы.

Подобные учения украинская сторона в большинстве случаев организует именно у крымской границы. Например, аналогичное мероприятие проводилось 21 апреля в той же Херсонской области при участии пограничников Азово-Черноморского регионального управления. Его инициатором выступила Служба безопасности Украины (СБУ), по мнению которой, снайперам Госпогранслужбы страны необходимо было отработать задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях.

Кроме того, пограничники в рамках учений работали на контрольных пунктах въезда-выезда, проверяя условных путешественников, и обнаружили одного «нарушителя» со взрывчаткой и огнестрельным оружием.

В общей сложности в учениях было задействовано свыше сотни военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия границы.

Госпогранслужба Украины в таких ситуациях традиционно отмечает, что мероприятия по повышению профессионализма и обороноспособности пограничников никоим образом не сказываются на режиме КПП на границе с Крымом.

Напомним, накануне крымские власти обвинили Киев в туристической блокаде, поскольку пограничники допускают огромные задержки в прохождении отдыхающими КПП, и в результате с украинской стороны на границе возникла очередь протяженностью несколько километров.