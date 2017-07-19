Информационно-туристический центр Псковской области готовится представить на туристической сессии «Янтарный путь» в Калининграде уникальные артефакты из янтаря.

Прежде всего будут продемонстрированы фотографии находок археологов, которые сейчас хранятся в фонде Псковского государственного музея-заповедника. Их обнаружили в раскопках древних культурных слов, ведущихся на одной из центральных улиц Пскова. Эти фото будут продемонстрированы впервые.

Кроме того, участникам сессии расскажут о путях транзита янтаря и производстве изделий в древнерусских янтарных мастерских.

Как уточняет Псковское агентство информации, началом Великого янтарного пути считается Калининградский или Самбийский полуостров. С древних времен этот путь связывал Восток и Запад. С берегов Балтики янтарь поступал в мастерские Пскова, Старой Ладоги, Великого Новгорода, Владимира, Рязани, а далее следовал через Урал в Китай.

Организаторы выставки объяснили, что на побережье Балтики янтарь добывали тысячелетиями, его называли северным золотом. Поэтому Янтарный форум проводится в Калининграде каждый год. Этот форум является мероприятием международного значения для янтарной отрасли.