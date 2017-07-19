Министерство спорта России вернуло лицензирование пассажирских перевозок числом выше восьми человек, внеся в правительство соответствующий законопроект. Это связано с увеличением количества ДТП с участием автобусов, сообщил в среду глава Минтранса Максим Соколов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В настоящее время документ проходит экспертизу, и, по словам Соколова, он поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий и погибших по вине водителей автобусов.

В свою очередь, Путин напомнил, что с 2011 года неуклонно растет количество ДТП с автобусами в связи с отменой лицензирования перевозок.

Соколов также отметил, что 40% таких аварий совершаются лицами, которые не имеют статуса организации и занимаются непрофессиональными перевозками.