Ткачев: цены на овощи в июне выросли из-за холодов
Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что холодная погода в России не дала возможности закончить посев овощей в срок, из-за чего рост цен получил дополнительный толчок.
«В результате типичный сезонный рост цен получил дополнительный всплеск в июне за счет непогоды», — сказал Ткачев на совещании у президента РФ Владимира Путина.
По данным Минсельхоза, в июне по отношению к маю цены на плодоовощную продукцию выросли на 8%. В частности, подорожали капуста, картофель, морковь и лук.