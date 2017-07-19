Жалоба блогера Антона Носика на формулировку статьи об экстремизме не принята Конституционным судом к рассмотрению.

«Суд вынес определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Носика Антона Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 282 УК РФ», — говорится в карточке дела.

Антон Носик был осужден по статье 282 УК РФ за публикацию статьи о ситуации в Сирии. Блогер был оштрафован на 300 тыс. рублей.

Адвокат Носика Сергей Бадамшин отметил, что статья содержит размытые формулировки и в таком виде «не может существовать вообще», передает РИА «Новости».

Антон Носик скончался в ночь на 9 июля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.