Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании в среду законопроект об уточнении правил погашения задолженности перед банками Украины заемщиков, которые проживают в Республике Крым.

По словам одного из авторов инициативы председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, проект закона был внесен в связи с действиями в Севастополе и Крыму так называемых коллекторов, которые якобы перекупили долги у украинских банков и начали терроризировать местное население и предприятия.

Все взаимодействия между заемщиком и коллектором будут осуществляться теперь через учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), передает телеканал «Звезда».

Заемщик имеет право, согласно закону, обратиться с просьбой о реструктуризации долга. ФЗВ рассмотрит просьбу и проинформирует коллектора, после чего дальнейшее взаимодействие с заемщиком будет осуществляться только через фонд.

Если для этого есть основания, наблюдательный совет ФЗВ может принять решение вплоть до полного списания долга. В состав совета войдут шесть членов: исполнительный директор ФЗВ, четыре представителя Крыма и один представитель Севастополя.

Глава Крыма Сергей Аксенов положительно оценил законопроект, принятый Госдумой. «Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тыс. крымчан (с учетом членов семей вкладчиков). После его вступления в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 млн рублей», — написал политик на своей странице в Facebook.

По словам Аксенова, проект закона уже подготовлен. Коллекторы не смогут взыскивать долги по таким кредитам с крымчан, начнется снятие наложенных на имущество должников арестов и прекращение исполнительных производств, отметил он.

Аксенов считает правильным и справедливым как с юридической, так и с моральной точки зрения, что регулировать все касающиеся отношений заемщиков с кредиторами вопросы будет ФЗВ в соответствии с законами республики.

Аксенов отметил, что принятый законопроект обеспечивает максимальную защиту прав жителей Крыма.

Глава Крыма поблагодарил президента и правительство России, которые поддержали инициативы Совмина республики, депутатов ГД и членов Федерального собрания, много сделавших для разработки и принятия проекта закона. Особую благодарность Аксенов выразил Общественной палате Крыма.