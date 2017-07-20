Третьяковская галерея и Институт русского реалистичного искусства (ИРРИ) запустили совместный проект: «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». С выставки в Калининградской художественной галерее начался тур двух культурных институций по России: до конца года работы из собраний Третьяковки и ИРРИ будут показаны в Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке.

Большинство полотен, отобранных для экспозиции на родине Эммануила Канта, созданы в ХХ веке. Организаторы проекта ставят своей целью популяризацию в регионах имен отечественных художников, работавших в период «железного занавеса» и идеологической цензуры.

— «Окна в Россию» — это история любования родной природой, соотечественниками, их бытом и жизнью. Выставка поможет взглянуть на нашу страну и ее жителей с совершенно нового ракурса, — рассказала «Известиям» арт-директор ИРРИ Надежда Степанова.

Для того чтобы привезенные произведения искусства достойно вписались в архитектуру Калиниградской художественной галереи, дизайнеры Игорь Чиркин и Павел Пришин сконструировали белоснежное выставочное пространство сферической формы.

— Эта выставка — беспрецедентное событие для города. Столь полной демонстрации русского искусства второй половины ХХ века у нас еще не было, — поделилась с «Известиями» директор галереи Галина Заболоцкая.

В общей сложности калининградские ценители искусства увидели 47 полотен из постоянной экспозиции и запасников ИРРИ. Некоторые экспонаты публично демонстрируются впервые. Среди наиболее интересных работ — портрет пианиста Евгения Кисина кисти Татьяны Лившиц, портрет артистки балета Нины Усовой, выполненный Евгением Фроловым. Самым ценными эксперты называют графику Александра Дейнеки «Восстановление Ростсельмаша» и полотно Юрия Пименова «Утро в городе».

А вот шедевры Третьяковской галереи доставить в Калининград не удалось из-за сжатых сроков и особых требований к условиям перевозки картин.

— Передвижные выставки — это всегда дорого и связано с большими рисками. Увы, далеко не везде можно представить подлинники картин, — пояснила Надежда Степанова. — По этой причине, например, в Сочи, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге мы покажем мультимедийные версии проекта.

По словам авторов проекта, «Окна в Россию» возрождают традицию передвижных выставок, начатую в XIX веке объединением художников, вошедших в историю как передвижники и ставших главными представителями реализма в отечественном изобразительном искусстве.

Оригинальные полотна из собрания Третьяковки, среди которых шедевр художницы Татьяны Яблонской «Утро», будут представлены на следующей выставке проекта — в Нижнем Новгороде.