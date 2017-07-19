Тренировка футболистов ФК «Текстильщик» на стадионе в Иваново была прервана из-за появившейся на футбольном поле змеи. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что змея неядовитая, это был обыкновенный уж.

Как сообщает Псковская лента новостей, появление змеи на поле было воспринято игроками позитивно, поскольку издревле считалось, что змея приносит удачу.

В том, верен ли прогноз, можно будет убедиться уже 27 июля. Именно в этот день состоится первая домашняя игра ивановского «Текстильщика» в рамках очередного первенства Профессиональной футбольной премьер-лиги. На своем поле красно-черные примут ФК «Псков-747».