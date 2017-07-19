Студентка Ротем Бидес из Израиля похитила из музея Освенцима экспонаты для собственного арт-проекта. Об этом сообщает Ynet News.

Известно, что 27-летняя девушка посещала бывший концлагерь в Польше шесть раз, вынося оттуда экспонаты: предметы посуды, металлический болт, обломки, кроличью лапку и таблички с надписью «С территории музея нельзя ничего забирать». Бидес, чьи предки были жертвами холокоста, созналась в хищении, однако не считает своей поступок нарушением. Студентка колледжа «Бейт-Берл» подчеркнула, что использовала предметы для своего арт-проекта. Он представляет собой комнату, где «трубка с ее кровью» ведет к стене, а в центре расположен стол с предметами, включая вынесенные из Освенцима.

Колледж уже снял ее проект с выставки студенческих работ и осудил поступок своей воспитанницы. Студентку факультета искусств ждет разбирательство, сообщает телеканал «360». Музей-мемориал в Освенциме намерен официально потребовать у Бидес возврата похищенных артефактов.