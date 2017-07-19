В Ставропольском крае с начала текущего года после вмешательства прокуратуры было ликвидировано 37 свалок. В одном из случаев мусор обнаружили на заброшенной бетонной дороге в Предгорном районе. Муниципальные власти выполнили требования надзорного ведомства, пишет NewsTracker.

Кроме того, один из свалочных очагов нашли в Кисловодске на улице Промышленной. Выяснилось, что виновником является бизнесмен. Его заставили убрать мусор.

Как ранее писали «Известия», в России начал работу федеральный штаб реформы обращения с твердыми бытовыми отходами. Новая структура, созданная на базе Министерства строительства, займется реформированием системы вывоза и утилизации мусора, перестройка системы должна быть завершена к началу 2019 года. После реформы вывоз отходов должны будут обеспечивать региональные операторы, при этом оплату за свою работу они смогут получать только после ее выполнения. В Минстрое полагают, что это позволит решить проблему нелегальных свалок в России.