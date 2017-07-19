Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что кровь жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Лех Качиньский, — на руках его брата Ярослава Качиньского.

По словам Валенсы, Ярослав Качиньский был «сценаристом» произошедшей трагедии. «Вы — главный виновник этой трагедии и это на вас кровь смоленских жертв», — написал Валенса в Facebook.

Накануне Качиньский в ходе дебатов в сейме заявил, что оппозиция «убила» его брата.

Катастрофа под Смоленском произошла, когда у власти в Польше находилась коалиция партий «Гражданская платформа» и Польской крестьянской партии. Оппозиционеры уже заявили о намерении подать на Качиньского в суд, где он должен будет доказать, что именно коалиция несет ответственность за трагедию под Смоленском.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный».

На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно результатам расследования Межгосударственной комиссии причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром из-за тумана.