Из-за глобального потепления Сибирь уже к 2080 году станет очень привлекательным для переселения местом. К такому выводу пришли ученые федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН».

Они проанализировали данные тысячи метеостанций за период с 1960 по 1990 годы. Средние температуры января и июля помогли метеорологам сделать прогноз будущих климатических условий.

По этим прогнозам, температура в Сибири может подняться к 2080 году на девять градусов зимой и почти на шесть градусов летом. Уровень годовых осадков при этом увеличится на 60–140 мм. Климат станет мягче, а эффективность растениеводства увеличится в два раза.

Способность ландшафта удовлетворять потребности человека вырастет для большей части Сибири. Граница произрастания традиционных для этого региона культур каждые 10 лет будет сдвигаться на север на 70 км.

Таким образом, в более теплом климате можно будет выращивать рис, различные бобовые и европейский виноград, передает ИА FlashSiberia.