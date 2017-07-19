На юге Москвы мужчина 1981 года рождения погиб после падения под поезд, сообщили «Известиям» в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Было падение на железнодорожные пути с платформы Москворечье, мужчина получил смертельное травмирование. Сотрудники транспортной полиции выехали на место, сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность данного гражданина», — рассказали в ведомстве.

Погибший упал с платформы перед проезжавшим экспрессом «Тула–Москва» примерно в 11 утра, уточнили в пресс-службе.