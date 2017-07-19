Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что одному из учредителей Нижнетагильского завода, 34-летнему Денису Кокорину, предъявлено обвинение в мошенничестве.

Петренко отметила, что против Кокорина было собрано достаточно доказательств для предъявления ему соответствующего обвинения, пишет «РИА Новости».

Ранее рабочие завода жаловались на невыплату заработной платы. Известно об этом стало после встречи главы региона Евгения Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным. После нее глава государства сам рассказал о том, что Кокорин якобы отказывается оплачивать труд рабочих, пока его об этом не попросит президент страны.

Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.