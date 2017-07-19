Археологи нашли уникальные рисунки батальных сцен III–V веков при исследовании кургана Госпитальный в Керчи. По данным пресс-службы Института археологии Российской академии наук, некоторое время разрушаемый склеп стоял открытым. К одному из таких периодов относятся схематические изображения, нанесенные на штукатурку охрой и сажей, видимо, в III–V веках н.э.

На них можно увидеть батальные сцены, корабли, солярные символы. Стиль рисунков напоминает подобные в склепе Сабазидов в Керчи, передает ИА «Крыминформ».

Исследование кургана Госпитальный проходит в Крыму впервые за 120 лет. Он расположен в юго-восточной части Керчи и попадает в зону строительства трассы к будущему Керченскому мосту. Ранее там нашли саркофаг со скелетом подростка. Рядом с останками были предметы, связанные с занятием спортом, в том числе десять сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях. Также в нем были серповидный скребок для очистки тела атлета и 150 игральных костей-астрагалов.