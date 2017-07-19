Ульяновские следователи выясняют обстоятельства гибели 53-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Тело женщины было обнаружено 19 июля в одном из домов по улице Ефремова в Засвияжском районе Ульяновска. В квартире также находилась трехлетняя внучка скончавшейся.

Следователи предполагают, что девочка находилась рядом с умершей бабушкой около трех суток. Мать ребенка, отмечают в пресс-службе, все это время находилась за пределами России.

По данному факту будет проведена проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.