На берегу Красноярского моря обнаружили геоглиф с надписью «Ленин 1870–1970». Надпись заметна с воздуха. Она создана из деревьев.

Как считают местные жители, геоглиф мог появиться к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Однако в открытых источниках о надписи нет никаких упоминаний. Лишь в одной из записей в LiveJournal, сделанных от 2010 года, говорилось, что символы были высажены «по инициативе лесников».

Сибирскому агентству новостей в региональном минлесхозе подтвердили, что надпись была сделана лесниками еще в прошлом веке. Она действительно была приурочена к юбилею Ленина.

Агентство отмечает, что такие же геоглифы из деревьев появлялись и в других российских городах.