Завершились съемки масштабного исторического проекта «Вольная грамота». Проект создан по заказу «Первого канала» и планируется к показу весной 2018 года.

16-серийный фильм рассказывает историю крепостной девушки Полины Лебедевой. Время действия — эпоха царствования Николая I. По сюжету, воспитанница князя Головина крестьянка Полина после смерти благодетеля узнает, что она — крепостная. Полину вместе с другим имуществом князя продают с аукциона. Гордая девушка переживает страшное унижение, но хуже всего то, что купил ее враг Головина — развратный и жестокий граф Кречетский...

— В нашем проекте в центре внимания тема свободы и несвободы человека. Она была актуальна в те времена, актуальна и сейчас, — рассказал «Известиям» режиссер проекта Дмитрий Черкасов. — Раньше я к жанру исторической мелодрамы относился снисходительно. Как оказалось, зря. На самом деле, наша любовь к кино росла на костюмированных приключенческих мелодрамах об отважных героях и прекрасных принцессах. «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Джейн Эйр»... Истории, основанные на «оголенных» чувствах и верной любви.

Полину Лебедеву сыграла актриса Татьяна Бабенкова. Для нее это дебют в большом кино.

— Моя героиня — миролюбивый и справедливый человек, — рассказала актриса о своем персонаже. — Самое главное, что движет ею, это любовь к жизни. Поэтому она попадает во всякие непредсказуемые ситуации и жизненные перипетии, но в результате преодолевает все сложности и находит силы жить дальше.

Также в сериале приняли участие Артем Крылов (граф Дмитрий Кречетский), Владислав Абашин (Андрей Кречетский), Иван Добронравов (Борис), Ксения Разина (подруга главной героини Татьяна).