В Испании обнаружили три украденные картины Фрэнсиса Бэкона
Полиция Испании обнаружила три из пяти украденных картин британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, передает Pais.
Не сообщается, какие именно картины были найдены и где.
Пять картин стоимостью от €25 млн до €30 млн были украдены в июне 2015 года из дома близкого друга художника Хосе Капело в Мадриде.
Преступники воспользовались тем, что в квартире никого не было, и смогли заблокировать сигнализацию. При этом они не оставили никаких отпечатков.