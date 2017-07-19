Президент Украины Петр Порошенко, прибывший в Грузию с рабочим визитом, посетил вместе с главой принимающей страны Георгием Маргвелашвили одно из сел на границе с Южной Осетией, где заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

«Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины. Украина твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии», — цитирует «РИА Новости» заявление Порошенко.

Находясь в селе Одзиси, украинский лидер сравнил ситуацию в Грузии с происходящим в Донбассе, передает телеканал «360».

По словам Порошенко, основной целью его визита было прибыть на границу и выразить поддержку грузинской стороне.

Президенты Грузии и Украины рассматривали в бинокли построенную несколько лет назад пограничную базу России, расположенную в нескольких сотнях метров от возведенных по линии границы проволочных заграждений, передает «Интерфакс».

Напомним, грузинские войска в 2008 году атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство страны, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.

В настоящее время Россия оказывает Южной Осетии помощь в восстановлении экономики. Другая бывшая грузинская автономия — Абхазия — также получает помощь России.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения.

Напомним, ранее в среду министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что страна дважды направляла на Украину запрос об экстрадиции бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, однако оба раза получала отказ.

Однако президент Украины Петр Порошенко заявил, что запросов об экстрадиции Михаила Саакашвили не видел.