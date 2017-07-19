Белгородский областной арбитражный суд принял решение о введении процедуры наблюдения на заводе по переработке шин. Ранее в суд поступило заявление о банкротстве ООО «Экология переработки шин и РТИ». Причина — конфликт собственников.

Процедура будет действовать до 16 ноября, временным управляющим на предприятии назначен Егор Муравьев, уточняет ИА «Абирег».

Заявление о банкротстве завода поступило сразу от двух его собственников. Один из них, Олег Дзейтов, у которого 40% уставного капитала, требует выплаты 24,2 млн рублей. Кто стал вторым заявителем, агентство не уточняет.

По словам гендиректора предприятия Андрея Рагушенко, причины банкротства связаны с внутренним конфликтом собственников.

Агентство поясняет, что компанией владеют трое предпринимателей. Как сообщалось ранее, у Олега Дзейтова 40% в уставном капитале, у Геннадия Цицимерова 50%, а 10% принадлежат гендиректору предприятия Андрею Рагушенко.

Предприятие по переработке автошин было создано в 2012 году. Его производственная площадка находится в Корочанском районе Белгородской области.