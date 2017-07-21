«Дюнкерк» (12+)

Режиссер: Кристофер Нолан, в ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи

Новая работа режиссера Кристофера Нолана — авторская интерпретация событий Дюнкерской операции 1940 года. 300 тыс. британских солдат оказались в окружении фашистских войск на берегу моря. Кольцо врагов сжимается, но на помощь уже спешат простые люди на своих лодках, чтобы спасти солдат от смерти. Успеют или нет — смотрите в кино.

«Берлинский синдром» (18+)

Фото: ПРОвзгляд

Режиссер: Кейт Шортланд, в ролях: Тереза Палмер, Макс Римельт

Камерная драма о том, как опасно знакомиться с мужчинами в туристической поездке. Героиня Клэр прилетает из Австралии в Европу. Вокруг — романтика Берлина, в душе — надежда пережить незабываемый опыт. Что ж, желания имеют свойства сбываться, но не всегда к лучшему. Клэр знакомится с обаятельным Энди, учителем английского, который начинает за ней красиво ухаживать и устраивает ей романтический вечер. Вот только очень скоро романтика превращается в кошмар, и Клэр ждет непростое испытание.

«Ужас Амитивиля: Пробуждение» (18+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Франк Халфун, в ролях: Белла Торн, Дженнифер Джейсон Ли

Мать-одиночка с тремя детьми переселяется в новый дом. Правда, выглядит жилище зловеще, а соседи сочувственно косятся. Оказывается, у дома есть своя тайна, притом, страшная.

«Опасные связи» (16+)

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Спектакль по мотивам одноименного романа Шодерло де Лакло. Роли коварного соблазнителя виконта де Вальмона и его наперсницы по злокозненным замыслам маркизы де Мертей исполняет дуэт Александра Яцко и Ольги Кабо.

21 июля, 19:00; Государственный академический театр имени Моссовета

«Скажите, люди, куда идет этот поезд...» (16+)

Фото: пресс-служба Московского театра Современник

В основу постановки режиссера Марины Брусникиной и сценографа Николая Симонова легла пьеса молодого драматурга Анны Батуриной «Фронтовичка», которая повествует о любви участников Великой Отечественной войны — Марии Небылицы и Матвея Кравчука. Война осталась в прошлом, а выжившие счастливцы вернулись домой. Им казалось, что впереди только хорошее, но все повернулось иначе...

21 июля, 19:00; Дворец на Яузе

«Посторонний» (16+)

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Режиссер Екатерина Половцева поставила спектакль по знаменитой повести Альбера Камю. В постановке рассмотрены модели поведения, которые настойчиво, а порой и весьма агрессивно общество предлагает человеку. За нежелание или невозможность соответствовать навязанному образу героям приходится дорого заплатить.

22 июля, 14:00; Московский театр «Современник», Другая сцена

«Горе от ума» (16+)

Фото: пресс-служба Московского театра Современник

Классическое произведение русской литературы в постановке литовского режиссера Римаса Туминаса обрело современное звучание. В спектакле поднимаются вечно актуальные проблемы и анализируются планы идеалиста Чацкого о переустройстве страны.

22 июля, 19:00; Дворец на Яузе

«Война и мир. Начало романа» (12+)

Фото: Алексей Харитонов

Спектакль Петра Фоменко предлагает необычную интерпретацию великого романа. В центре внимания режиссера — события, предшествующие основным сюжетным линиям Льва Толстого. Война здесь — лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, Наташа Ростова еще влюблена в Бориса Друбецкого, маленькая княгиня еще не умерла, а Андрей Болконский — не отправился в действующую армию.

23 июля, 19:00; Мастерская П. Фоменко, Новая сцена

«Холстомер» (16+)

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Опера трехкратного лауреата «Золотой маски» Владимира Кобекина представляет собой новое прочтение повести Льва Толстого. Композитор поставил перед собой задачу отразить народный дух произведения и использовал фольклорные темы.

23 июля, 19:00; Камерный музыкальный театр им. Б.А. Покровского

«Архстояние 2017» (18+)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Темой ежегодного международного фестиваля ландшафтных объектов в Калужской области станет вопрос: «Как жить?», на который предстоит ответить художникам и архитекторам. В этом году фестиваль предложил участникам функциональную задачу — создать «минимальное пространство для жизни», удобный, мобильный дом, который бы придавал жизни в нем особый смысл.

с 21 по 23 июля; Никола-Ленивец

Фестиваль искусств «Вдохновение» (0+)

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В рамках фестиваля будут показаны гигантские объемные проекции на деревья, арт-инсталляции современных художников, световые и кинетические скульптуры. Организаторы также обещают иммерсивное шоу: после захода солнца в парке каждый день будет «оживать» волшебный лес, созданный известными европейскими мастерами.

с 21 июля по 1 августа; Парк «Останкино»

Владимир Богданов. Ретроспектива (18+)

Фото: Кристина Климова

Владимир Богданов — один из самых ярких представителей «уличной фотографии». Известность ему принесли портреты его знаменитых современников — Лили Брик, Булата Окуджавы, Фаины Раневской, Мстислава Ростроповича, Арсения Тарковского, Михаила Горбачева, Андрея Сахарова. На ретроспективе фотографа можно будет увидеть московские дворики, набережные Ленинграда, переулки Вологды и Нижнего Новгорода.

До 10 сентября; МАММ

«Александр Тышлер. Игра и лицедейство» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Творчество одного из самых оригинальных художников XX века впервые представлено в России столь масштабно. Экспозиция занимает два этажа Отдела личных коллекций и включает графику, акварели, живопись и даже деревянные скульптуры мастера.

До 17 сентября; ГМИИ имени Пушкина