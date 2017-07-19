Волонтеры, которые разыскивают трехлетнего Артема Кузнецова, пропавшего в Липецкой области, надеются найти мальчика живым. По предварительным данным, вечером 18 июля были найдены свежие следы ребенка.

Сейчас поиски проходят в 6 км от места пропажи ребенка в окрестностях села Голосновка Семилукского района Воронежской области. Здесь у кромки местного леса были найдены обувь ребенка и его куртка. Одежду Артема опознали родители. Как сообщает GOROD48, также были обнаружены следы детских ножек и место отдыха ребенка.

Сразу после обнаружения вещей мальчика на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. К поискам постоянно подключаются добровольцы. 19 июля присоединись около 100 спасателей Воронежской области. На месте работает вертолет, а несколько парапланеристов рассказали о готовности осмотра местности с воздуха.

Артем Кузнецов пропал в Тербунском районе Липецкой области. Об исчезновении стало известно 13 июля вечером, когда родители мальчика обратились в полицию после нескольких часов безуспешных поисков. По словам отца ребенка, он взял с собой сына в село Михайловка на сенокос. Артема он оставил в кузове мотоблока, однако через некоторое время не нашел ребенка на месте.