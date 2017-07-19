Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс не опасается, что Польша выйдет из Евросоюза после критики проводимой там судебной реформы.

«Впервые за столетия истории Польша сама управляет своей судьбой, отчасти это заслуга Евросоюза. Я не думаю, что польский народ захочет расстаться с этим», — сказал Тиммерманс.

По словам Тиммерманса, если законы вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится направить Польше рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС.

Тиммерманс также отметил, что ЕК близка к запуску процедуры, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.