Глава правления «Югры» опроверг данные об отъезде главы банка из РФ
Председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев опроверг информацию об отъезде из России руководителя банка Алексея Хотина. По его словам, он находится на территории страны, и они видятся несколько раз в день на совещаниях.
По словам Шиляева, Хотин участвует в разработке плана повышения финансовой устойчивости и санации, сообщает BFM.RU.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный акционер финансовой организации «Югра» Алексей Хотин покинул Россию. На прошлой неделе Центробанк ввел в банке временную администрацию. По данным газеты «Ведомости», незадолго до этого капитал банка сократился более чем на 17,5 млрд рублей.