Госдума в ходе пленарного заседания в среду приняла в третьем чтении поправки в закон «О теплоснабжении», которые регламентируют введение «альтернативной котельной» и должны подтолкнуть реформу отрасли.

Одобренные нижней палатой изменения позволят инвесторам вкладывать средства в обновление и совершенствование теплоснабжающей инфраструктуры. Эксперты ранее указывали на недостаток финансирования отрасли. Совет Федерации рассмотрит законопроект 25 июля 2017 года.

В период 2014–2016 годов проект прошел все стадии общественных обсуждений, проходил обсуждение со всеми субъектами РФ. Одобренный Госдумой закон меняет систему регулирования в области тарифообразования. В частности, обозначен переход от госрегулироания к уровню «альтернативной котельной», то есть установлению предельной цены на энергию для конечного потребителя.

Согласно поправкам, цена будет определяться из того, сколько стоила бы энергия для потребителей, в случае если бы они строили собственную котельную. При этом введение принципа «альтернативной котельной» может производиться в населенных пунктах только по представлению глав муниципалитетов. Рост стоимости энергии до этого уровня будет производиться в течение переходного периода, который установлен поправками сроками от 5 до 10 лет.

Введение принципа «альтернативной котельной» будет актуальным для населенных пунктов, где велик износ инфраструктуры, а также станет способствовать привлечению инвестиций.