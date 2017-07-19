Крупная кража расследуется в Рязанской области. В поселке Сараи за одну ночь исчез новый 22-метровый забор с воротами.

Ограждение из металлического профлиста было установлено в июне вокруг бывшей свинобазы, передает РИА «7 новостей». На это место жители начали привозить мусор. Власти очистили территорию и обнесли забором, чтобы стихийная свалка не расширялась. Для проезда спецмашин были сделаны ворота.

Всего за одну ночь ограждение исчезло. Забор разобрали, ворота сняли и увезли в неизвестном направлении. Полиция начала поиски злоумышленников, сообщает сайт издательства «Пресса».