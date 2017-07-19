Информацию о том, что трехлетняя девочка получила серьезные травмы на эскалаторе станции метро «Краснопресненская», опровергли в пресс-службе УВД на столичной подземке.

По словам представителя пресс-службы Алексея Мышляева, во время подъема по эскалатору в сторону зоопарка родители потеряли равновесие и сами упали на ребенка, сообщает телеканал «360». Ребенок не получил серьезных травм.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что нога девочки попала в подъемный механизм эскалатора, после чего ребенок получил рваную рану голени и четвертые сутки находится в больнице.