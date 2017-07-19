Компания «Мосгорлогистик», которой принадлежит треть эвакуаторов в столице, сообщила кредиторам о своем намерении попросить о банкротстве. Соответствующая запись появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс» в минувшую субботу.

В заявлении говорится о намерении компании обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой о признании должника несостоятельным.

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), которое является оператором платных парковок и эвакуации столицы, расторгло контракт с компанией «Мосгорлогистик» на эвакуацию автомобилей в конце июня. О своем намерении управление сообщало еще в мае текущего года, пишут «Ведомости».

Подрядчик был замечен в халатности, отметили в АМПП. При эвакуации неоднократно фиксировались случаи повреждений автомобилей, парк спецтехники не обновлялся за 3,5 года эксплуатации. Кроме того, у компании насчитывается более 100 млн рублей долгов по налогам и сборам.

«Мосгорлогистик» отвечала за работу 100 эвакуаторов. Кроме этой компании, эвакуацией автотранспорта в столице занимается сам АМПП, парк которого состоит из 155 автомобилей, и «Сервис-интегратор» (50 единиц спецтехники), сообщает телеканал «360».

Эвакуация в Москве становится нерентабельной, во-первых, потому, что число нарушителей правил парковки сокращается — за прошлый год было эвакуировано на 6% меньше автомобилей, чем в 2015 году, а во-вторых, стоимость перемещения одной машины на штрафстоянку составляет более 8 тыс. рублей, а за возврат машины водители платят от 3 тыс. до 7 тыс. рублей.