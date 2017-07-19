Количество самолетов в России и других странах СНГ к 2036 году вырастет вдвое, заявила «Известиям» представитель регионального подразделения Airbus Мария Шляхтова.

«Парк cамолетов в РФ и СНГ к 2036 году превысит 1,6 тыс. В ближайшие 20 лет парк пассажирских самолетов всех производителей вместимостью от 100 кресел в России и СНГ вырастет более чем вдвое с более чем 760 лайнеров, находящихся в эксплуатации сейчас», — сказала она.

Аналитики Airbus не исключают высокой доли российских самолетов, но спрогнозировать ее затрудняются.

«Предположить долю российских самолетов невозможно — всё зависит от производителей», — добавила собеседница «Известий», напомнив, что будущий отечественный самолет МС 21 только начал свои испытательные полеты и лишь готовится выйти на рынок.

Пассажиропоток будет развиваться так быстро, что авиакомпаниям для удовлетворения спроса на перевозки потребуется 1,2 тыс. новых машин, отметила Шляхтова.