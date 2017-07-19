Новый виток протестов в Венесуэле
Уличные протесты в Венесуэле продолжаются с апреля этого года, ранее в июле оппозиция объявила всеобщую забастовку. Кроме того, стало известно о гибели одного человека
Демонстранты убегают во время столкновения с проправительственными силами
Протестующие, вооружившись щитами, идут на позиции правоохранителей во время митинга
Участники уличных акций активно используют бутылки с зажигательной смесью
Активисты выступают против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Улицы столицы страны, Каракаса, перегородили баррикады
Участники протестов также заблокировали часть дорог
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с членами Совета обороны нации
Полиция Венесуэлы прибегает к слезоточивому газу в противостоянии с активистами
Демонстранты пытаются забраться на здание во время митинга
Всего с начала года число жертв массовых протестов приблизилось к сотне. На фото: один из демонстрантов, пострадавших в столкновении с полицией