Более 200 жителей Астрахани пострадали от замены приборов учета
От действий фирмы, которая заменяла приборы учета, пострадали более 200 жителей Астраханской области. Полномочий на проведение работ предприятие не имело.
Специалисты местной компании брали деньги с местных жителей за распломбировку и замену приборов учета, но при этом не говорили клиентам, что им необходимо поставить в известность поставщика услуг о замене счетчика, сообщает Астрахань 24.
В результате недобросовестных действий организации гражданам за безучетное потребление электроэнергии начислили доплату. Несмотря на то что подобные компании предлагают заменить счетчик ради собственной выгоды, а также вводят клиентов в заблуждение, за последствия они ответственности не несут.