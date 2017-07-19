От действий фирмы, которая заменяла приборы учета, пострадали более 200 жителей Астраханской области. Полномочий на проведение работ предприятие не имело.

Специалисты местной компании брали деньги с местных жителей за распломбировку и замену приборов учета, но при этом не говорили клиентам, что им необходимо поставить в известность поставщика услуг о замене счетчика, сообщает Астрахань 24.

В результате недобросовестных действий организации гражданам за безучетное потребление электроэнергии начислили доплату. Несмотря на то что подобные компании предлагают заменить счетчик ради собственной выгоды, а также вводят клиентов в заблуждение, за последствия они ответственности не несут.