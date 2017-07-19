Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель отправится в космос в 2028 году. Об этом сообщается в презентации НПО «Энергомаш», сделанной на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

В презентации отмечается, что на ракете будет установлены модернизированные двигатели РД-171МВ.

О создании новой сверхтяжелой ракеты-носителя «Роскосмос» сообщил в августе прошлого года. Тогда было решено отказаться от строительства «Ангары А5В» с водородной ступенью в пользу возобновленной программы «Энергия-Буран», которая была начата еще в советское время для использования многоразовых носителей при выведении спутников на орбиту.

Новую ракету планируется запустить с космодрома Восточный.