Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает: в регионе за этот год заболеваемость сифилисом выросла на 22%. Также отмечается рост заболеваемости острым гепатитом С (на 31%) и А (на 12%).

А вот заболеваемость коклюшем в Нижегородской области снизилась в 2,1 раза. В 1,8 раза по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество больных бактериальной дизентерией. Заболеваемость вирусным гепатитом В снизилась в 1,5 раза.

На уровне прошлого года осталось количество заболевших активным туберкулезом, передает ИА «НьюсНН».

В Роспотребнадзоре обращают внимание на резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией — в период с января по июнь 2017 года она выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.