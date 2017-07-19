Раздавать пассажирам метро дождевики на выходе из станций в пасмурную погоду предлагает глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. С соответствующей инициативой депутат планирует обратиться к властям столицы. Об этом он сообщил в среду.

По мнению депутата, раздача дождевиков — вполне посильная задача и деньги на это можно найти не из средств бюджета Москвы, а за счет коммерческих структур.

«На том же дождевике может быть размещен логотип какой-то компании или социальная реклама. Понятно, что для этого будет нужен конкурс», — цитирует Семенникова агентство городских новостей «Москва».

Год назад Семенников уже обращался в департамент торговли и услуг Москвы с предложением организовать в городе пункты проката зонтов. По его словам, пассажиры могли бы брать их при выходе из метро, а оставлять при входе. «Можно было бы реализовать такой проект на самом деле, сделать на этих зонтиках логотипы метрополитена или оформить их в соответствии с московской тематикой», — добавил депутат.

По словам глава комиссии Мосгордумы, продвижению образа Москвы как туристического центра будет способствовать размещение на дождевиках и зонтах информации о достопримечательностях столицы, особенно с учетом приближающегося чемпионата мира по футболу, когда в городе будет много иностранных гостей.