В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города, который обвиняется в возбуждении ненависти или вражды, а также в унижении достоинства группы лиц по национальному признаку. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как установило следствие, молодой человек с 1 января по 20 февраля 2016 года размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» унижающие достоинство картинки, сопровождая их соответствующими комментариями. Вывод следователей подтвердила и лингвистическая экспертиза.

О каких именно изображениях идет речь, в СК не сообщили.

Во время следствия подсудимый полностью признал свою вину.

Как напоминает ИА «ТВЕРИГРАД», сегодня же стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении другого 28-летнего жителя Твери, который еще в 2014 году размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» экстремистские посты.