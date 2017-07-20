Российским школьникам расскажут о воссоединении Крымского полуострова с Россией, последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах нашей страны. Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению уроков современной истории России, посвященных основным направлениям государственной политики за последние три года.

Как пояснили «Известиям» в Министерстве образования и науки, существующая школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы. Это не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности. Знания о событиях последних лет помогут учащимся сформировать целостную картину современного мира, считают в министерстве. Ведомство подготовит методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию.

— Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся, — отметили в Минобрнауки. — Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России». Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется). Цель — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках.

1 декабря 2016 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что уроки отечественной истории должны стать уроками общественного и политического примирения и согласия. В рамках занятий каждый гражданин сможет научиться находить свое место в жизни государства.

События последних трех лет нельзя причислить к истории, они еще продолжаются, отметил главный научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Александр Пыжиков. По его мнению, учителям предстоит объективно вычленять информацию из огромного количества информационных потоков.

— Отголоски этих событий тянутся до сих пор, ситуация претерпевает изменения. Школьникам при огромных потоках информации очень сложно в них ориентироваться и отличать правдивые новости от ложных. Учитель в данном случае поможет сориентироваться, подскажет точку зрения, которая соответствует государственной позиции, — добавил Александр Пыжиков.

В рамках выполнения поручения президента России министерство разработало Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Она содержит консолидированную позицию российского общества, отражает актуальное состояние современной исторической науки РФ.

Стоит также напомнить, что история станет обязательным предметом единого государственного экзамена (ЕГЭ). По замыслу Минобрнауки, это произойдет к 2020 году, но первая апробация может пройти раньше и коснется она только московских выпускников. История будет третьим обязательным предметом ЕГЭ. Сейчас такими являются только русский язык и математика.

В 2013 году президент России Владимир Путин говорил о необходимости разработать единые школьные учебники истории России, которые будут лишены внутренних противоречий и написаны хорошим русским языком. Позднее Минобрнауки объявило, что действующий перечень учебников будет существенно сокращен, а может быть, и вовсе заменен: три новые линейки пособий (1–4-й, 5–9-й и 10–11-й классы) будут представлены уже в нынешнем году.