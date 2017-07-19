В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы заверили, что инвалид первой группы Антон Мамаев, осужденный за разбой, в любом случае будет освобожден от наказания — даже если апелляционная инстанция признает ранее вынесенный ему приговор законным.

В СИЗО «Матросская Тишина», куда поместили Мамаева, состоялось выездное заседание Тимирязевского районного суда Москвы, по итогам которого было принято решение освободить инвалида из-под стражи, оформив подписку о невыезде.

Член ОНК Москвы Денис Набиуллин уточнил, что заседание проводилось по поступившему от защиты Мамаева обращению об изменении ему меры пресечения. «Суд постановил, в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда», — цитирует Набиуллина ТАСС.

Мамаева разрешили выпустить из тюрьмы в течение часа или полутора часов после оглашения решения суда, уточнил секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. К настоящему времени он уже находится на свободе, сообщили «Известия».

Напомним, приговор Антону Мамаеву (4,5 года лишения свободы) был вынесен 30 июня. Молодого человека, страдающего спинальной атрофией мышц и передвигающегося на инвалидном кресле, признали виновным в разбойном нападении с угрозой применения насилия (по ч. 2 ст. 162 УК РФ). Следствие пришло к выводу, что он незаконным путем завладел мотороллером с целью впоследствии его перепродать.

Человек, который помогал Мамаеву передвигаться на инвалидной коляске, проходил по делу как соучастник, его отправили в колонию на три года.

При вынесении приговора судья не принял во внимание тот факт, что инвалид не может отбывать наказание по состоянию здоровья. История Мамаева привлекла внимание Тимирязевской межрайонной прокуратуры, которая сочла решение суда необоснованным, поскольку оно было вынесено без необходимого медицинского исследования. Кроме того, приговор Мамаеву обжаловал его адвокат.

Медицинское освидетельствование Мамаева было проведено в городской клинической больнице имени Ерамишанцева, которая в итоге подготовила экспертное заключение. Врачебная комиссия пришла к выводу, что осужденный страдает детской спинальной мышечной амиотрофией (это заболевание входит в список препятствующих содержанию под стражей).