В августе на черноморском побережье в Сочи примет отдыхающих первый лагерь для детей с ВИЧ-инфекцией. С ребятами будут работать вожатые, психологи и врачи. Если формат будет признан эффективным, подобные учреждения появятся в других регионах России.

Кроме оздоровительных мероприятий, ВИЧ-положительные подростки будут посещать занятия по развитию лидерства и активной жизненной позиции, сообщает ИА KrasnodarMedia. На первую смену приедут дети из Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Тольятти, Уфы, Оренбурга.

Многие воспитанники живут в неблагополучных или многодетных семьях и детских домах. Опыт работы с пациентами в формате оздоровительного лагеря уже более 10 лет существует в Великобритании, сообщает портал «Медвестник».