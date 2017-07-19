Московский «Локомотив» присматривается к немецкому специалисту Хайку Фогелю, который может занят место главного тренера «железнодорожников».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, это может произойти в том случае, если нынешний наставник москвичей Юрий Семин не оправдает ожидания руководства.

Отмечается, что с Фогелем, который ранее успешно тренировал швейцарский «Базель», достигнута устная договоренность о сотрудничестве.

Юрий Семин вернулся на пост главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года, подписав контракт на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. Под его руководством «железнодорожники» выиграли Кубок России и заняли 8-е место в чемпионате страны.

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