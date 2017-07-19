В Бельгии злоумышленник взломал медицинский сайт Digitale Wachtkamer и похитил оттуда данные полумиллиона пациентов.

При помощи сайта люди записывались на прием к врачу и оставляли свои персональные данные. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным французского издания, медицинские досье пациентов остались нетронуты, однако хакер похитил все адреса электронной почты, телефонные номера и данные о причинах записи к терапевту.

Хакер готов вернуть украденную информацию за €85 тыс., которые он требует от администрации компании. Всего в Бельгии пользуются этим сайтом до 660 тыс. человек.