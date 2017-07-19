Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс. Согласно документу, новые принципы бюджетных правил ограничат расходы федерального бюджета, а Резервный фонд будет объединен с Фондом национального благосостояния (ФНБ) на базе последнего, передает Интерфакс.

Так, расходы федерального бюджета не могут в новом финансовом году быть выше нефтегазовых доходов при базовой цене на нефти $40 за баррель. Это позволит ограничить объем заимствований на расходы по обслуживанию долга.

Объединенный фонд средств ФНБ и Резервного фонда будет, как и прежде, формироваться из дополнительных нефтегазовых доходов. Объединение должно состояться до 1 февраля следующего года.

Ранее Счетная палата подвергла критике инициативу объединения двух фондов. В ведомстве заявили об имеющихся рисках для «обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов».

В июне объем средств ФНБ увеличился до $74,22 млрд.