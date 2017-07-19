Национальный родительский комитет планирует инициировать прокурорскую проверку поставок мяса на комбинат питания Иркутска на предмет возможных фактов коррупции. По словам активистов, детей кормят залежавшимися продуктами непонятного происхождения.

Как напоминает ИА IrkutskMedia, заветренную свинину и загрязненную жилованную говядину поставляли в МУП «Комбинат питания Иркутска», который снабжает 69 общеобразовательных и 110 дошкольных учреждений. Как говорится в официальном комментарии предприятия, некачественная партия возвращена поставщику.

Организации, выигравшие конкурсы на поставку и заключившие с МУПом годовые контракты, сообщают, что предприятие приостановило направление в их адрес заявок и практически одновременно осуществило закупки у единственного поставщика на ряд аналогичной продукции на суммы менее 500 тыс. рублей. Национальный родительский комитет взял ситуацию под контроль и готовит заявление в прокуратуру.