Начальник Генштаба армии Франции генерал Пьер де Вилье подал заявление об отставке в связи с возникшими разногласиями с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Генерал заявил, что больше не способен обеспечивать защиту Франции «сегодня и завтра» в связи с планами Макрона по сокращению расходов на оборону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ.

Как отмечается в заявлении, Макрон принял отставку генерала.

Ранее стало известно, что глава Франции намерен сократить расходы на оборону на €850 млн, что вызвало бурную реакцию и критику со стороны французских военачальников.