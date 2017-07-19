Новая станция московского метро «ЦСКА» на Третьем пересадочном контуре будет открыта этой осенью. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства метро.

Оформление станции будет в красных и синих цветах, фирменный стиль ЦСКА. На платформе установят скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

Собянин отметил, что в октябре жители уже смогут поехать по участку Третьего пересадочного контура, который включает в себя станции «Динамо», «ЦСКА», «Хорошевское» и «Деловой центр». Мэр города подчеркнул, что открытие «ЦСКА» позволит разгрузить транспортный поток в близлежащих районах.

Вокруг станции также идет благоустройство территории, прокладываются пешеходные дорожки и идет посадка деревьев для создания комфорта жителям этого района.