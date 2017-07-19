Самой популярной песней в мире стала композиция пуэрториканского реггетон-музыканта Луиса Фонси Despacito. Об этом сообщает компания Universal Music Latin Entertainment.

Песня завоевала топ латинских хит-парадов в январе 2017 года и набрала к настоящему времени уже 4,6 млрд прослушиваний. Обновленную версию песни записал весной канадский исполнитель Джастин Бибер, придав ей еще большую популярность. Так мелодия стала узнаваемой в Европе и Северной Америке, сообщает телеканал «360». При подсчете количества прослушиваний специалисты учли данные с различных платформ, включая YouTube.

Песня уже даже успела стать причиной курьезных ситуаций. Например, в июне на 15 минут была парализована работа главного международного аэропорта Аргентины Эсейса имени министра Пистарини, после того как пилот одного из самолетов забыл отключить микрофон и транслировал песню для наземных служб прямо с воздуха.