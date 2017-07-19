29 населенных пунктов в Олекминском, Алданском, Ленском и Нерюнгринском районах подключат к магистральному газопроводу «Сила Сибири» в рамках программы ООО «Газпром межрегионгаз».

Планируется подключить более 6,5 тыс. домов, 90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Протяженность газопроводов составит 761 км, а стоимость оценивается более чем в 13 млрд рублей. Как сообщает ИА SakhaNews, строительство газопроводов-отводов на высоком давлении осуществит компания «Газпром», внутрипоселковые газопроводы на низком давлении построят за счет средств республики.

Программа газификация должна закончиться до 2025 года. Работы по проектированию уличных газовых сетей республика уже начала. Назначена госэкспертиза. Компания «Газпром» также провела необходимые процедуры и заключила договоры на проектно-изыскательские работы.